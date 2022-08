Tässä on C Moren kiekkotiimi Liiga-kaudelle – mukaan mestaritason lisäyksiä!

C Moren vahva kiekkotiimi täydentyy todellisilla konkareilla. Uutena asiantuntijana C Moren tiimiin liittyy vuoden 2011 maailmanmestari ja nelinkertainen Suomen mestari Janne Pesonen yhdessä jo aiemmin julkistetun mestarivalmentaja Jukka Jalosen kanssa.

Liiga-kiekon pariin sukeltaa myös C Moren MM-kisastudioista tuttu kiekkolegenda Tero Lehterä. Lisäksi sanavalmiissa tiimissä asiantuntijoina jatkavat edelliskausien tapaan Niklas Bäckström, Pekka Saravo, Ari Vallin ja Siim Liivik. Studiota juontavat rautaisella otteellaan Suvi Puukangas ja Teemu Niikko.

Otteluiden tunnelmoinnista vastaa viime kausilta tuttu monipuolinen selostajakaarti. Pääselostajina jatkavat Jani Alkio, Antero Mertaranta, Mika Saukkonen ja Sebastian Waheeb. Selostustiimiä tähdittävät myös Toni Saukkola, Olli Eronen, Juho Kokko, Aleksis Ärje, Julius Sorjonen, Tuomo Reponen sekä Teppo Laaksonen.

– Jo Tapparan mestaruusjuhliin huipentunut upea Liiga-kevät keräsi huippuyleisöjä halleihin ja kotikatsomoihin. Sen jälkeen Liigaan on siirtynyt runsaasti huipputason vahvistuksia, joten asetelmat alkavaan kauteen ovat todella kutkuttavat. Myös C Moren tiimiin olemme saaneet huippuvahvistuksia ja jokainen odottaa jo malttamattomana kauden käynnistymistä, C Moren jääkiekkosarjojen vastaava tuottaja Kalle Takala sanoo.

– Liiga-kausi on C Morelle massiivinen tuotanto, kun pelkästään runkosarjassa pelataan yli 450 ottelua. Studioineen ja oheisohjelmineen pystymme tarjoilemaan Liiga-faneille korkealaatuista kiekkoviihdettä parhaimpina viikkoina joka ilta maanantaista lauantaihin.

C More vie katsojat yhä lähemmäs tapahtumien ydintä

Liiga-viikon avaa paikkansa vakiinnuttanut Hockey Night – Tien päällä. Suomi-kiekon ajankohtaisiin ilmiöihin tarttuvat tutut oranssitakit Viivi Pumpanen, Siim Liivik ja Ari Vallin. Ohjelmassa kurkistetaan joka viikko myös Liiga-pelaajien ja valmentajien arkeen. Hockey Night – Tien päällä esitetään 12. syyskuuta alkaen C Moressa sekä tutulla ohjelmapaikallaan MTV3:n maanantai-illoissa klo 22.35.

Studiollisia Hockey Night Live-ottelulähetyksiä seurataan kahdesti viikossa. Pääsääntöisesti C Moren kiekkotiimi jalkautuu torstaisin seuraamaan illan ottelun käänteitä paikan päälle jäähalliin ja lauantaisin illan pääotteluun ja koko kierroksen huippuhetkiin tartutaan C Moren studiolta käsin. Katsojille on luvassa myös entistäkin parempi aitiopaikka suoraan tapahtumien ytimeen, eli kaukaloon ja jääntasolle. Yksi kauden uudistuksista on jääntasolla vaihtoaitioiden välissä oleva asiantuntijarooli, johon hyppää Tien päällä -lähetyksistäkin tuttu Siim Liivik.

– Peliin eläydytään suurella tunteella niin kotikatsomoissa kuin kaukaloissakin. Uuden asiantuntijaroolin avulla pääsemme viemään katsojat jälleen hieman lähemmäs kaukalon ja vaihtopenkin tunnelmaa. Vaihtopenkkien vierestä Siim saa välitettyä katsojille tilanteita ja tapahtumia, jotka eivät välttämättä muuten lähetyksessä tule esiin. Tämä on hyvää jatkumoa esimerkiksi viime kaudella mukaan tuomallemme kaukalossa liikkuvalle kameralle, avaa Takala.

Myös vapaasti katsottavilla kanavilla seurataan joka viikko suoraa ottelulähetystä. Pääsääntöisesti torstaisin Subilla seurataan suoraa Hockey Night Live -lähetystä. Noin kerran kuussa torstain sijaan luvassa on lauantai-iltapäivässä MTV3-kanavalla kuukauden ottelu. Ennen muun kierroksen alkua käynnistyvän ottelun entistä monipuolisemmissa studio-osuuksissa C Moren kiekkotiimi saa seurakseen vaihtuvia vip-vieraita ja kiekkopersoonia. Lähetys alkaa C Moressa ja MTV3:lla klo 15.30.

Liigan pääottelupäivät ovat keskiviikko, perjantai ja lauantai. C More lähettää kaikki Liigan ottelut suorina lähetyksinä ja ne ovat katsottavissa Telia Liigapassilla, C Moresta ja Telia TV:stä. Liigan runkosarja alkaa tiistaina 13. syyskuuta, jolloin Tampereella pelataan edelliskevään finaaliuusinta Tappara-TPS ja nostetaan ensimmäinen mestaruusviiri Nokia Arenan kattoon.

Liigan syyskauden studiolliset ottelulähetykset vapaasti katsottavilla kanavilla: