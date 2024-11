Yllättävä uhka idästä – näin Trumpin tullit iskisivät Suomeen

Yhtäkaikki, epävarmuus on suurta.

– Miten turvalliseksi eurooppalainen ja suomalainen kuluttaja itsensä tuntee, miten valoisiksi yritykset tulevaisuuden näkee ja uskaltaako investoida, se on tärkein juttu, Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu sanoo.

Tuontitullit heikentäisivät vientiä

Trump on esittänyt eurooppalaisille Yhdysvaltoihin tuotaville tuotteille 10–20 prosentin ja kiinalaisille tuotteille peräti 60 prosentin tullia.

– Tullit varmaan jossain määrin tulevat toteutumaan, mutta ei varmaan niin suuresti, miten hän on pelikorttimaisesti heitellyt, Koivu arvioi.

– Trump on luvannut niin, ja valitettavasti se voi näin olla. Mihin Trump ne kohdistaa, se jää nähtäväksi, Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapolitiikan johtaja Timo Vuori sanoo.

Yhdysvallat on Ruotsin ohella Suomen suurimpia kauppakumppaneita. Toteutuessaan tuontitullit heikentäisivät suomalaisyritysten mahdollisuuksia viedä tuotteitaan Yhdysvaltoihin.

Tulleilla on myös seurannaisvaikutuksia idästä.



– Kiinan osalta vaara on, että kun he eivät pääse USA:n markkinoille, niin Kiinan ylituotanto valuisi Euroopan markkinoille ja kilpailu vaikeutuisi entisestään, Vuori sanoo.