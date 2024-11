Tätä Trumpin voitto tarkoittaa taloudelle – ensimmäiset suomalaiset osakkeet oireilevat jo

Donald Trumpin talouspolitiikkaan on ainakin vaalipuheiden perusteella kuulunut sääntelyn vähentäminen, maahanmuuton rajoittaminen ja tullien nosto.

Jos republikaanit saavat enemmistön myös kongressissa, Trumpin on halutessaan helppo ajaa tavoitteitaan käytäntöön.

Euroopassa mahdollinen 10 prosentin tullimaksu-uhka on kauhistuttanut, sillä se olisi myrkkyä vientiyrityksille.

Trumpin tavoitteena on lisätä teollista tuotantoa Yhdysvalloissa ja vähentää Kiinan kaupan merkitystä. Kiinan tuotteille on väläytelty jopa 60 prosentin tullia.

Sellaiset yritykset, joilla on jo tuotantoa Yhdysvalloissa, hyötyisivät Trumpin tullipolitiikasta. Jos tuotetta ei tarvitse erikseen viedä rapakon taakse, tulleja ei tarvitse maksaa. Tällaisia yrityksiä ovat Helsingin pörssiin listatut teräsyhtiöt Outokumpu ja SSAB. Molempien kurssit olivat keskiviikkona iltapäivällä nousussa.

Trumpin linjaan kuuluu samalla se, että ilmastotoimista peruutettaisiin. Se on huono uutinen esimerkiksi uusiutuvia polttoaineita myyvälle Nesteelle, jonka kurssi oli keskiviikkona yli yhdeksän prosentin laskussa alkuiltapäivästä.

Yhdysvallat on maailman suurin talous, mutta se ei ole ratkaiseva kauppakohde kaikille yrityksille.

Joillekin yrityksille Yhdysvallat on kuitenkin tärkein kauppakohde.

Epävarmuutta riittää

– Trumpin politiikan riskit Euroopan taloudelle on noteerattu myös markkinoilla – vaikka Yhdysvaltojen osakekurssit ovat olleet aamulla nousussa, Euroopan osakekurssit ovat kehittyneet selvästi huonommin, hän jatkaa.

Ilmasto ja vihreä siirtymä riskivyöhykkeellä

Ilmastonmuutoksen torjunnalle Trumpin voitto on huono uutinen. Yhdysvallat on maailman toiseksi suurin saastuttaja ja sillä on jo nyt vaikeuksia päästä ilmastotavoitteisiinsa.