Miten käy Suomen viennin, jos USA lätkäisee tappotullit? Näin EK arvioi

Jos EU:n tuontitullit Yhdysvalloissa nousisivat Donald Trumpin uhkaamiin 50 prosenttiin, häiriöt maailmankaupalle ja Suomen viennille olisivat merkittäviä.

Yhdysvaltain ja EU:n välisissä tullineuvotteluissa haetaan sopua huomiseen mennessä. Presidentti Donald Trump on uhannut nostaa EU:n tuontitullit jopa 50 prosenttiin, jos yhteisymmärrystä ei löydy.

– Jos tällainen tulliuhkaus toteutuisi, niin kyllähän se olisi aikamoinen isku Euroopan ja Suomenkin ulkomaankaupalle USA:n kanssa, kansainvälisestä kaupasta vastaava johtaja Timo Vuori Elinkeinoelämän keskusliitosta kertoi tiistaiaamuna Huomenta Suomessa.

Suomessa esimerkiksi lääkeviennistä noin 40 prosenttia menee Yhdysvaltoihin. Teknologia-, konepaja-, metsä- ja kemianteollisuudessa Yhdysvaltain markkinaosuus viennistä on noin 10–15 prosenttia.

– Jotenka jos tällaisia tulleja tulee, kyllä aika moni toimiala joutuu miettimään, pärjätäänkö kilpailussa, Vuori toteaa.

– Jos jonkin tuotteen hinta lainausmerkeissä nousee 50 prosenttia, niin jos [sille] on kilpailevia vaihtoehtoja, jotka ovat edullisempia ja laadullisesti yhtä hyviä, niin kyllähän se peli on menetetty. Jos se [tuote] on se ainoa vaihtoehto, silloin se on kiinni siitä amerikkalaisen asiakkaan päätöksestä, onko hän valmis kantamaan sen 50 prosentin kulun.

Vuori pitää positiivisena uutisena sitä, että EU ei ole saanut Trumpilta korkeampia tulleja koskevaa kirjettä. On toivoa, että tullitaso jäisi lähelle kymmentä prosenttia.

Toisaalta Vuori huomauttaa, että Trump on arvaamaton.

– Vaikka diili syntyisi, niin aina jää pieni epäilys, että mitäs huomenna, kun ilmansuunta muuttuu ja Trumpin tuuliviiri voi heilahtaa toiseen asentoon, Vuori sanoo.