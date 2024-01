Yllättävä paljastus TPS:n sisältä – näin karu SM-liigan menestysseuran tilanne on

”Näin pitää tehdä, jotta selviämme”

Suurseura?

TPS:n kulukuuri ei näy pelkästään siinä, miten paljon euroja se pystyy lyömään pelaajistoonsa kiinni. MTV Urheilun tietojen mukaan TPS:n sisällä on tehty erinäköisiä henkilöstötoimia. TPS:n työntekijöille on määritetty muun muassa ylityökielto, eikä seuralla ole tällä hetkellä esimerkiksi minkäänlaista viestintäjohtajaa tai päällikköä.

Sillä on yhä käytössä yli 10 000 katsojaa vetävä kotihalli, joka on tosin sangen harvoin täynnä. TPS:n yleisökeskiarvo on Liigan neljänneksi suurin: 5 122 katsojaa. Ero on valtava esimerkiksi Tampereen joukkueisiin (Tappara 7 923 ja Ilves 7 620) tai HIFK:hon (7 828) nähden.