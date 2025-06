Herttuatar Meghan ja prinssi Harry irrottelevat ennennäkemättömällä videolla

Herttuatar Meghan jakoi someen ennennäkemättömän videon, joka on kuvattu juuri ennen hänen ja prinssi Harryn tyttären syntymää.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin kuopus Lilibet täytti 4 vuotta keskiviikkona 4. kesäkuuta. Meghan tunnelmoi tyttärensä merkkipäivää Instagramissa, jonne hän postasi ennennäkemättömän videon vuodelta 2021.

Videolla Harry ja viimeisillään raskaana oleva Meghan jammailevat sairaalahuoneessa The Baby Momma Dance -kappaleen tahtiin ja odottelevat synnytyksen käynnistymistä. Meghanilla on videolla yllään musta mekko, kun taas Harry on sonnustautunut vihreään huppariin ja farkkuihin.

– Neljä vuotta sitten tänä päivänä tapahtui myös tämä. Molemmat lapsemme syntyivät viikon myöhässä lasketusta ajastaan... joten kun tulinen ruoka, käveleminen ja akupunktio eivät auttaneet, jäljellä oli enää yksi asia! Meghan kirjoittaa videon yhteydessä nauruemojin kera.

Jammailuvideon lisäksi Meghan postasi keskiviikkona Instagram-tililleen herttaisia otoksia hänestä ja Lilibetistä sekä Harrysta ja Lilibetistä.

Lilibet syntyi reilu vuosi sen jälkeen, kun Harry ja Meghan vetäytyivät kuninkaallisesta elämästään vuoden 2020 alussa. Harryn ja Meghanin esikoinen Archie syntyi vuonna 2019. Perhe asuu nykyisin Yhdysvaltojen Kaliforniassa sijaitsevassa Montecitossa.