Lähteet: Herttuatar Meghan on kaavailemassa bisnekselleen jälleen uutta aluevaltausta

Herttuatar Meghanin As Ever -brändin toiminta saattaa laajentua hotelleihin ja ravintoloihin.

Kuluvan vuoden aikana herttuatar Meghan on työstänyt uutta As Ever -brändiään, jonka hän lanseerasi vuodenvaihteen tienoilla. As Ever on lifestylebrändi, joka keskittyy muun muassa kodinhoitoon ja ruuanlaittoon sekä harkittuun elämiseen. Brändin tuotteisiin kuuluu muun muassa hilloja, hunajaa sekä teetä.

Nyt muun muassa Mirror kertoo Meghanin kaavailevan yritystoimintansa laajentamista hotelli- ja ravintola-alalle. As Ever on Mirrorin mukaan listattu yritysrekistereissä "vieraanvaraisuuspalveluiksi", jonka toimintaan voisi täten sisällyttää sekä yöpymis-, majoitus- sekä ravintolapalveluita.

As Ever sai oman Instagram-tilinsä helmikuussa, ja Meghan itse vilahtelee aktiivisesti sen päivityksissä. Itsensä lisäksi myös Meghanin ja prinssi Harryn lapset Archie ja Lilibet on nähty vilaukselta brändin julkaisuissa.

Uuden kaupallisen tavaramerkkinsä lisäksi Meghan on työstänyt alkuvuodesta julkaistua Netflixin lifestyle-ohjelmaansa With Love, Meghan. Meghanin brändin ympärillä on myös kuohunut, sillä alkuvuodesta tuli ilmi, että As Ever on ollut jo nimenä käytössä yhdysvaltalaisella vaatemerkillä.