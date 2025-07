Putin ja Macron puhuivat puhelimessa vuosien tauon jälkeen – Macron kehotti tulitaukoon

Ranskan presidentinkanslian mukaan Putin ja Macron puhuivat puhelimessa kaksi tuntia.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kehotti Venäjää tulitaukoon Ukrainan kanssa tiistaisessa puhelussa Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Macron kehotti Putinia myös aloittamaan neuvottelut konfliktin lopettamiseksi.

Kremlin mukaan Putin sanoi Macronille länsimaiden politiikan olevan syy sotaan Ukrainassa. Jos Ukrainaan solmitaan rauha, on sopimuksen oltava Putinin mukaan pitkäkestoinen ja otettava huomioon uudet alueelliset realiteetit.

Kremlin mukaan tämä oli Macronin ja Putinin ensimmäinen puhelu sitten syyskuun 2022.

Presidentit keskustelivat myös Iranista. Macron painotti, että Iranin on tärkeää noudattaa ydinsulkusopimusta sekä tehdä saumatonta yhteistyötä kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n kanssa. Kremlin mukaan Putin sanoi, että Iranin oikeutta ydinenergian rauhanomaiseen kehittämiseen on kunnioitettava. Putinin mukaan myös sitä on kunnioitettava, että Iran noudattaa edelleen ydinsulkusopimuksen mukaisia velvoitteitaan.

Ranskan presidentinkanslian mukaan Putin ja Macron sopivat koordinoivansa toimiaan sekä puhuvansa pian uudestaan.