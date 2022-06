USA myy Ukrainalle "Harmaakotka"-droneja ja kuuluisia Hellfire-ohjuksia, joiden kappalehinta on jopa 190 000 dollaria

Kokonaismassaltaan 45–49-kiloiset AGM-114 Hellfire -ohjukset ovat huomattavasti raskaampia kuin "Harmaakotkien" toinen asevaihtoehto, ilmatorjuntaohjus Stinger. Jos panssarintorjuntaohjus Javelin on kuin lentävä telamiina, on Hellfire lentävä yliäänitelamiina.

Hellfiren räjähdelataus painaa muunnelmasta riippuen 8–11 kilogrammaa eli se on pyöreästi samansuuruinen Javelinin (8,4 kg) ja kotimaisen telamiinan (9,5 kg) kanssa. Hellfire lentää kuitenkin kosolti nopeammin, jopa 440 metriä sekunnissa eli noin 1600 km/h. Vauhti on noin 1,3-kertainen äänen nopeuteen nähden eli Mach 1,3.

Hellfiren maksiminopeus vaikuttaisi tosin riippuvan täsmällisestä muunnelmasta. Siinä missä muun muassa Australian merivoimien ase-esittely mainitsee luvun 1600 km/h, CSIS-ajatuspaja ja The Defense Post -lehti väittävät ohjusta aliääniseksi (ts. alle 1200 km/h). Australialaisten tieto koskee muunnelmaa AGM-114N.

Kaliiperiltaan ohjus on 18-senttinen, ja kantomatkaltaan enimmillään 11 kilometriä. Laserohjattu ohjus on 1,6–1,8 metriä pitkä muunnelman mukaan, ja sen rakettimoottori on kiinteäpolttoaineinen.