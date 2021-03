Ylilääkäri liikkumisrajoituksista: "Nyt ei kannata kiristää ruuvia äärimmilleen, voi kääntyä itseään vastaan"

"Ei merkitystä perhe- ja lähipiirin tartunnoille"

Työpaikat myös kärkikastissa

Sekä Järvinen että Rintala arvioivat, että riski saada koronatartunta esimerkiksi ulkona kaverin kanssa liikkuessa tai kaupassa käymisen yhteydessä on hyvin pieni, etenkin kun noudattaa maski-, turvaväli- ja muita suosituksia. Liikkumisrajoitusten ulottaminen raittiiseen ulkoilmaan tai ostoksille menemiseen ei siis pysäytä tartuntojen syntymistä, vaan näissä on Järvisen mukaan kyse enemmän sivuvaurioista.

–Ideahan on se, että pyritään kahlitsemaan ihmisten liikkeitä niin, että he eivät pääse tapaamaan toisiaan. Jos on vaikkapa liikkumisrajoitus illalla, niin on hankalampi lähteä juhlimaan, Järvinen sanoo.