Lähipäivät voivat ratkaista, turvaudutaanko liikkumisrajoituksiin – STT: Henkinen kynnys on 1000 tartuntaa päivässä

Toiveena on ollut, että lähipäivät toisivat positiivisia merkkejä aiempien rajoitustoimien vaikuttavuudesta. Niin sanottu sulkutila alkoi viime viikolla, jolloin ravintolat sulkivat ovensa ja yläkoululaiset ja siitä vanhemmat jäivät etäopetukseen lähes koko maassa.

Ulkoilla saisi yhden kodin ulkopuolisen kanssa

Ulkona liikkumista ei olla kieltämässä. Hallituksen lähtökohtana valmistelussa on, että ulkoilu eli esimerkiksi kävelyllä käyminen olisi mahdollista oman kotitalouden ja yhden ulkopuolisen henkilön kanssa ilman aikarajoituksia. Ajatuksena on, ettei yksin asuviakaan ajeta tilanteeseen, jossa he eivät voisi tavata käytännössä ketään.