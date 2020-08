Ylilääkäri kritisoi ulkomailta palaavien suomalaisten välinpitämättömyyttä karanteeneihin – vaatii kovia muutoksia ihmisten käytökseen: "Minua huolettaa tämä trendi"

Viime viikolla Suomessa todettiin 74 koronatartuntaa, tällä viikolla luku on jo 115.

– Olemme siirtyneet suvantovaiheesta uuteen vaiheeseen. On olemassa tietysti riski, että tämä tästä laajenee, jos emme saa toteutettua toimia, joilla hidastamme kehitystä, Broas kertoo MTV Uutisille.

Broas on erityisesti huolissaan ulkomailta tulevista tartunnoista.

– Minua huolestuttaa tämä trendi. Tartuntojen määrä on lähtenyt lisääntymään ja se, että ulkomailta saatuja tartuntoja on aika paljon. Lisäksi ihmiset eivät noudata omaehtoista karanteenia, kun he tulevat korkeiden koronaesiintymien alueilta.