THL pui muutoksia tiukkaan sääntöön jo tällä viikolla: Ulkomailta tulleen karanteeni ohi kahdella negatiivisella koronatestillä? – "Tämä voisi olla meillä ihan toimiva malli"

– Me hyvin aktiivisesti tutkimme tätä asiaa, Puumalainen kommentoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Useissa maissa on otettu käyttöön käytäntö, jossa ulkomailta tulleen matkustajan kahden viikon karanteenimääräys purkautuu kahden negatiivisen koronatestin myötä.

– Hallitus varmaan tällä viikolla pohtii tätä matkustustilannetta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos puolestaan selvittää tätä karanteenikäytäntöä. Pyrkimys on, että varmasti tämän viikon aikana voisimme kertoa tästä enemmän.

Puolet tartunnoista yhä ulkomailta

Puumalainen arvioi aikaisemmin, että noin puolet Suomen koronavirustartunnoista on peräisin ulkomailta.

– Meillä on kotimaisia ryppäitä ja sitten joinakin päivinä on enemmän ulkomailta tulleita tartuntoja.

Tulevaisuuden tartuntatilanne on ylilääkärin mukaan pitkälti myös kansalaisten, viranomaisten ja päättäjien käsissä.

– Tilanne on nyt sellainen, että tällä hetkellä tartunnat pystytään hallitsemaan. Tulevaisuus riippuu paljon siitä, kuinka me kaikki käyttäydymme ja minkälaisia päätöksiä tehdään.

Tartuntoja länsinaapurista

Suomeen ulkomailta tulleet koronatartunnat ovat puhuttaneet viime aikoina. Yksi huolta aiheuttava paikka on Ruotsin raja Pohjois-Suomessa.

Puumalaisen mukaan tilanne on kuitenkin hallinnassa.

– Vaikka liikennettä maiden välillä on erittäin paljon, tartuntoja on siihen nähden ollut yllättävänkin vähän.

Lapin sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Markku Broas on Puumalaisen kanssa samoilla linjoilla. Broasin mukaan tilanne sairaanhoitopiirissä on rauhallinen, vaikka uusia tartuntoja on kirjattu viime viikkoina myös Lapin sairaanhoitopiirissä.