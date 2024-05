"Kauhun on loputtava" – YK:n pääsihteeri tuomitsi Israelin iskut telttaleiriin Rafahin alueella

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on tuominnut Israelin iskut Rafahin lähellä Gazan eteläosassa sijaitsevaan telttaleiriin.

– Gazassa ei ole turvallista paikkaa. Tämän kauhun on loputtava, Guterres sanoi viestipalvelu X:ssä julkaistussa päivityksessä.

Israelin myöhään sunnuntaina tekemiä iskuja on kritisoitu laajasti maailmalla. Aiemmin maanantaina muun muassa EU tuomitsi telttaleiriin kohdistuneet iskut. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell sanoi olevansa kauhuissaan iskuista. Lisäksi hän vaati Israelia välittömästi lopettamaan iskut, joissa kuolee kodeistaan paenneita ihmisiä ja lapsia.

Katso myös: Saharin perhe palasi raunioituneeseen kotiinsa – "He ovat unohtaneet mitä on olla lapsi"

Lisäksi Borrell vaati Israelia kunnioittamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta sekä noudattamaan Kansainvälisen tuomioistuimen (ICJ) määräyksiä. Kansainvälinen tuomioistuin on määrännyt Israelin pysäyttämään heti hyökkäyksensä Rafahissa.

YK:n turvallisuusneuvoston on määrä järjestää tiistaina hätäkokous sunnuntaisten iskujen vuoksi, kertovat uutistoimisto AFP:n diplomaattilähteet. Kokoontuminen on tarkoitus järjestää suljettujen ovien takana. Diplomaattien mukaan kokousta oli pyytänyt Algeria, joka on tällä hetkellä vaihtuvana jäsenenä neuvostossa.