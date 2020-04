Yli 80 henkeä on varmuudella joutunut hautaan koronan vuoksi – tämä Suomen koronakuolemista tiedetään

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietojen mukaan Suomessa tautiin kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta. Tämä luku on saatu 54 kuolleen tiedoista. Tarkempaa lukua kaikkien Suomessa koronavirukseen kuolleiden mediaani-iästä ei ole olemassa.

Kuolleista 40–59-vuotiaita on kolme, 60–79-vuotiaita on 21 ja yli 80-vuotiaita on 30. Kuolleista 72 prosenttia on miehiä ja 28 prosenttia naisia.