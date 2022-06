Yli 60 autoilijaa tankkasi väärää polttoainetta Turussa – "Moottorivaurion riski on ilmeinen"

Turun Koulukadulla sijaitseva ABC-asema kertoo Facebook-sivuillaan , että dieseliä maanantaiaamupäivällä 20.6.2022 tankanneiden on hyvä tarkkailla autojaan. Aseman dieselsäiliöön oli sekoittunut maanantaina tankkausvirheen seurauksena suuri määrä bensiiniä.

– Dieselsäiliöön joutuneen bensiinin määrä on huomattava, ABC Koulukatu tiedottaa.

Se kertoo lopettaneensa dieselin myymisen välittömästi, kun epäilys sekoittumisesta tuli ilmi. Sekoittunutta dieseliä ehti tankkaamaan maanantaina klo 9–15 välisenä aikana 62 asiakasta, joihin ABC sanoo olevansa yhteydessä, mikäli se on mahdollista.

Toimi näin, jos epäilet autosi vaurioituneen

Asemalla kyseisenä ajankohtana tankanneiden dieselautoilijoiden on syytä tarkkailla autonsa toimintaa. Vaikka tankkiin ei olekaan tässä tapauksessa päässyt puhdasta bensiiniä, vaan dieselin ja bensiinin sekoitusta, voi erityisesti uudempiin ja herkempiin dieselautoihin aiheutua käyntihäiriöitä.

Mikäli asiakas on tankannut asemalla dieseliä kyseisenä ajankohtana, ja huomaa autonsa käyttäytyvän normaalista poikkeavalla tavalla, kehotetaan asiakasta viemään autonsa pikimmiten huoltoon.

Bensa voi aiheuttaa dieselautolle tuhoja

ABC Koulukadun tapauksessa on tosin kyse laajemmasta virheestä, eikä yhden autoilijan omasta vahingosta. Tässä tapauksessa asiakkaan on ollut mahdotonta tietää, millaista polttoainetta pumpussa on ollut.