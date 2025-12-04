Suurlähetystön mukaan Suomen ja muiden Euroopan maiden poliittiset eliitit ovat aloittaneet Venäjää vihaavan ja sotaa lietsovan hysterian. Kuznetsov ilmaisi puheessaan huolensa Euroopan maiden ripeästä asevoimien kasvattamisesta (Venäjän) länsirajalla.

Naapuriseura haluaa korostaa, että kyse ole kuitenkaan Suomen valtiosta sellaisenaan, vaan "niin sanotusta valtiosta, joka toimii yhdessä Naton ja Yhdysvaltojen kanssa.

Naapuriseura teki oman tulkintansa Kuznetsovin sanoista. Sen mukaan "sotaleikkejä Naton kanssa touhuava" Suomi on nyt aito uhka Kremlille.

Tehtaankadulla pöydät notkuivat herkkuja, kun kahden suomalaisjärjestön, Naapuriseuran ja Kallio-Vallila-Venäjä-seuran jäsenet kokoontuivat pikkujoulujen viettoon. Vaikka ohjelmassa oli musiikkiakin, tonttuleikkien sijaan illan agendana oli Suomen ja muiden länsimaiden kritisointi heidän Venäjä-politiikkaansa kohtaan.

– Jo nyt Venäjän on vaikeuksia suhtautua nykyisiin Euroopan johtajiin kuin aiemmin. On hyvin harmillista, että Suomi on päättänyt olla "sotajuhlien" eturintamalla Euroopassa, Kuznetsov muotoili.

Suomen nykyinen johto tekee Kuznetsovin mukaan hyvin vaikeaksi sen, että Suomi ja Venäjä löytäisivät tulevaisuudessa yhteisen sävelen. Kuznetsov valoi yleisölle silti uskoa, että jossain vaiheessa Suomen ja Euroopan eliitin on suostuttava neuvottelemaan Venäjän kanssa.