Noin 200 venäjämielistä suomalaista juhli pikkujouluja viime lauantaina Venäjän suurlähetystössä. Juhlapuheissa esiin hiipi Suomen ja muun lännen uhka Venäjälle.
Tehtaankadulla pöydät notkuivat herkkuja, kun kahden suomalaisjärjestön, Naapuriseuran ja Kallio-Vallila-Venäjä-seuran jäsenet kokoontuivat pikkujoulujen viettoon. Vaikka ohjelmassa oli musiikkiakin, tonttuleikkien sijaan illan agendana oli Suomen ja muiden länsimaiden kritisointi heidän Venäjä-politiikkaansa kohtaan.
– On vaikeaa erottaa Suomea niistä uhista, joita kohdistuu Venäjään lännestä ja luoteesta, suurlähettiläs Pavel Kuznetsov maalaili juhlapuheessaan, jossa esiteltiin eri ratkaisumahdollisuuksia Ukrainan "konfliktiin".
Naapuriseura teki oman tulkintansa Kuznetsovin sanoista. Sen mukaan "sotaleikkejä Naton kanssa touhuava" Suomi on nyt aito uhka Kremlille.
Naapuriseura haluaa korostaa, että kyse ole kuitenkaan Suomen valtiosta sellaisenaan, vaan "niin sanotusta valtiosta, joka toimii yhdessä Naton ja Yhdysvaltojen kanssa.
"Venäjää vihaava hysteria"
Suurlähetystön mukaan Suomen ja muiden Euroopan maiden poliittiset eliitit ovat aloittaneet Venäjää vihaavan ja sotaa lietsovan hysterian. Kuznetsov ilmaisi puheessaan huolensa Euroopan maiden ripeästä asevoimien kasvattamisesta (Venäjän) länsirajalla.
Kuznetsovin mukaan keskusteluissa Euroopan turvallisuudesta olisi otettava huomioon kaikkien maiden näkökannat, myös Venäjän.