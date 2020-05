Yli 100 vauvaa jumissa ilman vanhempiaan Ukrainassa – oikeusasiamies kritisoi rajusti kohdunvuokrausta: "Todiste bisneksestä, jossa vauvat ovat korkealaatuisia tuotteita"

– Hoitajat ja lääkintähenkilöstö ovat olleet mahtavia minua kohtaan. He tekevät elämästä helpompaa, Aires kertoo uutistoimisto Reutersille.

Hänen vauvansa on hoidossa noin 50 muun vauvan kanssa vanhoissa hotellin tiloissa Kiovan lähistöllä. Hoitola on ympäröity korkealla muurilla ja piikkilangalla.

– Joka päivä soitan videopuhelun vaimolleni tunnin tai puolentoista ajan, jotta hän näkee vauvan. Se on ainoa asia, jonka voin tehdä pitääkseni hänet onnellisena. Tämä on vaikeaa, todella vaikeaa, Aires sanoo.

Laillinen bisnes

Kohdunvuokrauksessa sijaissynnyttäjän kohtuun istutetaan hedelmöitetty munasolu, joka on peräisin joko lapsen biologisilta vanhemmilta tai luovuttajilta. Alkio ei siis ole sitä kantavan naisen biologisesti, vaikka se hänen sisällään kehittyykin.

Ukrainassa kohdunvuokraus on yleinen bisnes, sillä se on yksi harvoista maista, jotka sallivat sijaissynnyttäjän käytön muille kuin maan omille kansalaisille. Nyt koronaviruspandemian vuoksi ulkomaalaiset vanhemmat eivät pääse hakemaan vauvojaan niiden synnyttyä.

– Mielestäni vanhemman hoivaa ei voi korvata millään muulla, riippumatta siitä, kuinka ammattilainen vauvasta huolehtiva henkilö on tai kuinka hyvää huolta hänestä pidetään. Tämä psykologinen ja emotionaalinen side täytyy luoda ensimmäisten päivien aikana, sanoo BioTexComin asianajaja Denis Herman.

Oikeusasiamies: Vauvojen määrä voi nousta tuhanteen

Ukrainan parlamentin oikeusasiamies vaatii oikeuksia vauvoille ja heidän yhdistämistä perheisiinsä. Hänen mukaansa laitoksista kuvatut videot todistavat, että valtiossa on ”massiivinen ja systemaattinen” sijaissynnyttäjäbisnes, jossa vauvoja mainostetaan ”korkealaatuisina tuotteina”.

– Täällä on yli 100 vauvaa odottamassa vanhempiaan erinäisissä hoitolaitoksissa. He [klinikan edustajat] ennustavat, että karanteenin pitkittyessä terveysministeriön arvion mukaan, vauvojen määrä ei jää satoihin, vaan voi nousta jopa tuhanteen, Ukrainan parlamentin oikeusasiamies Ljudmila Denisova sanoo.

BioTexCom on suurin ukrainalainen sijaissynnytyspalveluja tarjoava yritys, ja klinikoita on noin 50 ympäri maan. Liiketoimintaa on kritisoitu voimakkaasti, sillä naisten pelätään joutuvan huonossa taloustilanteessa sijaissynnyttäjiksi vastoin tahtoaan.