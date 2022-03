Pako ei ole vaihtoehto: Sijaissynnytetyt vauvat odottavat vanhempiaan pommisuojissa Ukrainassa – "Luku kasvaa jatkuvasti"

Maailman terveysjärjestö WHO on kertonut, että Ukrainassa terveydenhuollon laitoksiin kohdistuneissa kymmenissä iskuissa on kuollut tähän mennessä ainakin 12 ihmistä, haavoittuneita on vähintään 34. Uhrien joukossa on WHO:n mukaan myös terveydenhuollon työntekijöitä.