Ukraina iski Venäjän strategiseen öljyputkeen – katso video

Julkaistu 07.09.2025 17:53
Tino Vanhanen

Ukraina kertoo iskeneensä yhteen Venäjän merkittävimmistä öljyputkista.

Asiasta kertoi Telegram -viestisovelluksessa Ukrainan drone-joukkojen komentaja Robert Brovdi.

Hänen mukaansa Bryanskin alueella kulkevaan Druzhba-öljyputkeen tehty isku aiheutti ”laajoja palovahinkoja”. Uutistoimisto Reuters ei ole pystynyt vahvistamaan tietoja.

Samaisten tietojen mukaan isku toteutettiin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.

Reuters pystyi kuitenkin vahvistamaan yllä olevan videon sijainnin Naitopovichiksi. Tämä onnistui rakennusten, varastosäiliöiden ja puiden perusteella, jotka vastasivat alueen satelliittikuvia.

Ukrainalaistietojen mukaan vahingoittunut öljyputki on osa laajempaa kompleksia, jota pidetään strategisesti tärkeänä polttoaineen kuljettamisessa venäläisille joukoille.

