Sota sulki monia matkakohteita, mutta tuhannet venäläiset äidit eivät jääneet neuvottomiksi: "Argentiinan passi avaa lapselleni ovia"

Jopa sadat venäläiset naiset matkustivat päättyneenä vuonna Argentiinaan synnyttämään, uutisoi The Guardian. Viisumivapaa matkustaminen on venäläisille tällä hetkellä harvinaista herkkua, mikä on kasvattanut Argentiinan suosiota venäläisten keskuudessa.