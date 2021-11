Suomalaishyökkääjä kyseli Sami Vataselta "agenttipalkkion" perään – Leijonat-pakilta potin räjäyttänyt kuitti vastapalloon

NHL:ssä pitkään pelannut suomalaishyökkääjä Filppula siirtyi Geneve-Servetteen jo kauden alla ja on ollut peleissä mukana sesongin alusta saakka. NHL:n niin ikään ainakin toistaiseksi taakseen jättänyt Vatanen puolestaan liittyi Geneve-Servetten vahvuuteen myöhemmin, syyskuun lopussa.

– Soiteltiin muutaman kerran, ja kyselin, minkälainen paikka on, minkälainen joukkue on ja minkälaista meno on siellä. Totta kai sillä oli iso vaikutus, että menin sinne, että siellä oli toinenkin suomalainen. Se helpottaa aina siirtymistä, Vatanen kertoi.