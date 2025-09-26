MTV:n Uutiextrassa vieraillut Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila kuvailee viime vuosia myrskyisiksi.

Ensi viikolla eläköityvä Ylä-Anttila on vienyt läpi muun muassa Ylen historian suurimmat muutosneuvottelut ja säästöohjelman.

Yleen on kohdistunut myös kritiikkiä muun muassa monimuotoisuuskoulutuksiin liittyen.

– Ovathan nämä vuodet olleet aikamoista turbulenssia ja myrskyn silmässä olemista. Joitakin päiviä olisi voinut jäädä kokemattakin, Ylä-Anttila sanoo viitaten myös koronapandemian ja Ukrainan sodan vaikutuksiin.

Ylä-Anttila aloitti tehtävässään vuonna 2018, ja jää eläkkeelle ensi viikolla. Kauden aikana Ylen tehtävien ja rahoituksen kyseenalaistamista on riittänyt, hän sanoo.

Ylen rahoitusta leikattiin parlamentaarisen, kaikista puolueista koostuneen työryhmän päätöksellä. Puolueista etenkin perussuomalaiset on ajanut vieläkin suurempia leikkauksia Ylen rahoitukseen.

Lisäksi perussuomalaisten riveistä on kritisoitu Yleä puolueelliseksi, ja puolueen europarlamentaarikko, entinen varapuheenjohtaja Sebastian Tynkkynen on väläyttänyt koko Ylen lakkauttamista.

Ylä-Anttila sanoo olevansa asiallisissa ja hyvissä väleissä kaikkien puolueiden kanssa.

– Mielestäni minulla on ihan asialliset, hyvät suhteet kaikkiin Suomessa toimiviin puolueisiin ja henkilöihin. Hehän (puolueet) ovat kaikki edustettuina myös Ylen hallintoneuvostossa, jossa keskustelu on erittäin hyvää.

Takana pitkä ura myös kaupallisessa mediassa

Ylä-Anttila sanoo ymmärtävänsä julkisen talouden vaikean tilanteen, ja sen aiheuttaman paineen leikata myös Ylen rahoitusta.

Ylä-Anttila kantaa huolta myös kaupallisen median ahdingosta.

Esimerkiksi Sanoma kertoi toissa viikolla suunnittelevansa uutismedioissaan STT:n käytön vähentämistä tai lopettamista, mikä voisi vaarantaa koko STT:n toiminnan.

– Olisihan se STT:n toiminnan kannalta erittäin vaikea tilanne. Toivon, että tässäkin vielä kaikki kortit käännetään, Ylä-Anttila sanoo.

Hän ei kuitenkaan kannata ajatusta Ylen rahoituksen siirtämisestä kaupallisen median tukemiseen. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) on pitänyt vaihtoehtoa mahdollisena.

– Sellaisen lisähaasteen ottaminen olisi meille (Ylelle) suoraan sanottuna aika vaikeaa.

Useat kaupalliset mediayritykset ja yksittäiset mediapomot ovat kritisoineet Ylen joidenkin verovaroin tuotettujen sisältöjen heikentävän kaupallisen median mahdollisuuksia tehdä kannattavaa liiketoimintaa.

Ylä-Anttila kiistää väitteen siitä, että Yle haittaisi esimerkiksi kaupallisten maakuntamedioiden toimintaedellytyksiä.

– Tästä on paljon keskustelu, ja jos saan nätistä sanoa, niin vanha levy on vähän kuin jäänyt päälle.

Ylä-Anttila perustelee näkemystään muun muassa tuoreella Reuters Instituten tutkimuksella, joka hänen mukaansa osoittaa julkisen palvelun vahvan aseman olevan yhteydessä myös kaupallisen median elinvoimaisuuteen. Kun media-alan ekosysteemi on vahva, se hyödyttää sekä julkista että kaupallista mediaa, Ylä-Anttila katsoo.

Toisaalta Ylä-Anttila sanoo, että Ylen muutosneuvottelujen yhteydessä tehdyt säästöt aluetoiminnasta helpottavat alueiden kaupallisen median toimintaa.

– Ehkä voisi ajatella, että kun puntteja alueella tasattiin alueellisen median kanssa, niin heilläkin on nyt parempia mahdollisuuksia omaan paikalliseen ja alueelliseen uutistoimintaan, kun Yle vähän pienentää omia resurssejaan.

Ylä-Anttilan viimeinen päivä Ylen toimitusjohtajana on ensi tiistai. Hänellä on takanaan kaikkiaan yli 40 vuoden ura media-alalla. Ylä-Anttila on tehnyt pitkän uran myös kaupallisessa mediassa, ja toimi ennen Ylelle siirtymistään MTV Uutisten vastaavana päätoimittajana.

Hän aikoo eläköitymisestään huolimatta jatkaa jollain tavalla osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun.

– Varmasti jollain tavalla haluan vaikuttaa. En ihan osaa ajatella itseäni keinutuolissa istuskelemassa. Joitain hallitustehtäviä minulla on, ja ehkä sellaisia voi tulla eteenkin, mutta mietitään rauhassa.

Politiikkaan hän ei aio lähteä mukaan.

– Ei kyllä tässä kohtaa, aika paljon pitäisi tapahtua. Politiikka on muuttunut aika toisen sorttiseksi kuin mitä se oli silloin, kun esimerkiksi itse olin politiikan toimittajana. Jätetään se nyt toisille.

