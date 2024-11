Yle aloittaa muutosneuvottelut – vaakalaudalla 375 työpaikkaa

– On hyvin valitettavaa, että myös henkilöstövähennykset ovat mahdollisia. Sopeutustarve on niin suuri, että edessä on hyvin vaikeita päätöksiä. Tuemme henkilöstöä ja työyhteisöjä kaikin mahdollisin tavoin. On tärkeää, että meillä on osaava henkilöstö ja riittävä osaaminen tehtävämme toteuttamiseen, Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila totesi tiedotteessa.