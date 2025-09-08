Ylen tiedot: Hallitus ei kirjaa alisuoriutumista irtisanomisperusteeksi esitykseensä

Hallitus aloittamassa budjettiriihen toisen päivän neuvotteluita pääministeri Petteri Orpon ja valtiovarainministeri Riikka Purran johdolla Valtioneuvoston linnassa Helsingissä tiistaina 2. syyskuuta 2025.
Ylen tietojen mukaan hallitus ei kirjaa alisuoriutumista istisanomisperusteeksiLehtikuva
Julkaistu 08.09.2025 12:54

MTV UUTISET – STT

Ylen tietojen mukaan hallitus on sopinut reunaehdoista, joilla irtisanomista koskevaa lakiesitystä viedään eteenpäin.

Hallituksessa saavutetun sovun mukaan alisuoriutumista ei kirjata lakiin irtisanomisperusteeksi. Tämä oli kirjattu esitykseen vielä lausuntokierroksella.

Ylellä ei ole tietoa siitä, miten alisuoriutumista koskeva kohta lakiesityksessä korvataan.

Alisuoriutumista koskeva kohta liittyy esitykseen, jonka mukaan jatkossa irtisanomiseen riittäisi pelkästään asiallinen syy. Nykyään henkilöperusteiseen irtisanomiseen vaaditaan asiallisen syyn lisäksi painava syy.

