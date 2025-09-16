Tokiossa yleisurheilun MM-kultaa miesten 110 metrin aitajuoksussa voittanut Yhdysvaltain Cordell Tinch, 24, oli kolme vuotta sitten lopettanut yleisurheilun ja alkanut myymään kännyköitä. Tuolloin hän löysi jälleen itsensä.

Tinch oli 19-vuotiaana lupaava aitajuoksija, joka opiskeli yliopistossa. Tuolloin iski koronapandemia, joka sai motivaation katoamaan. Hän lopetti urheilemisen ja yliopiston ja muutti kotiin Wisconsinin Green Bayhin.

– Minun piti tehdä se mielenterveyteni vuoksi, Tinch kertoi aiemmin Sportbladetin mukaan.

Hän työskenteli kotiseudullaan ensiksi kaapeliasentajana, sitten pyöritti konetta, joka valmisti vessapaperia ja lopulta alkoi myymään kännyköitä.

– Se ei ollut aina hauskaa, mutta tärkeintä oli se, että löysin näinä vuosina jälleen itseni, Tinch sanoi.

Vuoden 2022 joulukuussa tapahtui merkittävä muutos. Tinchin entinen huonetoveri yliopistosta Treyvon Ferguson otti yhteyttä. Hän oli suositellut Tinchiä yleisurheiluvalmentajalle ja lopulta Ferguson sai Tincin palaamaan.

Tinch oli pelannut koripalloa Green Bayssä, eikä edes tiennyt, missä hänen piikkarinsa olivat Fergusonin soittaessa. Muutamaa päivää myöhemmin Tinch matkusti takaisin yliopistoon Pittsburghiin.

Yhdysvaltalainen teki paluun yleisurheiluradoille vuoden 2023 helmikuussa ja oli jo kesäkuussa juossut silloisen maailman kärkituloksen 12,96. Ennätys oli parantunut neljässä vuodessa lähes seitsemän kymmenystä.

Tinch oli mukana kaksi vuotta sitten MM-kisojen välierissä, mutta Pariisin olympialaiset jäivät väliin. Tänä vuonna on hän ollut lajin kirkkain tähti. Timanttiliigassa voittoja on tullut viisi ja kaiken kruunuksi tuli maailmanmestaruus voittoajalla 12,99.