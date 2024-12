Ryan Gorman juoksi 14-vuotiaana nopeamman 200 metrin ajan kuin Usain Bolt samassa iässä. Britin ura tyssäsi kuitenkin sittemmin karulla tavalla.

Birminghamissa jytkähti Englannin alle 17-vuotiaiden hallimestaruuskilpailuissa helmikuussa 2013. 14-vuotias Ryan Gorman pamautti 200 metrillä ikäisekseen komeettamaisen ajan: 21,76. Viisi sekunnin sadasosaa nopeammin kuin kaikkien aikojen nopein mies, jamaikalaislegenda Usain Bolt samanikäisenä.

Gorman ja valtaosa muista saivat kuitenkin tietää tästä vasta joitakin päiviä kilpailun jälkeen. Gorman muistelee jonkun ottaneen häneen yhteyttä ja kertoneen, että aika oli Boltiakin nopeampi.

– Mietin päässäni, että tämä ei voi olla totta. Hän on maailman nopein mies. Hänellä on täytynyt olla jokin hullu ennätys nuorempana, Gorman kertoo Sportbiblelle.

Julkisuuttakin tuli. Brittinuorukaisen itseluottamus nousi.

Tyssäsi

Ryan Gormanin vauhti oli kovaa nuorena.

Gorman paineli myöhemmin vuoden 2013 kesällä, 15 vuotta jo täytettyään, 21,45. Kaksi vuotta myöhemmin ennätys parantui 21,17:ään, ja vuonna 2016 alittui jo 21 sekuntia. Rekordiksi kirjattiin 20,84.

Juoksijalupaus kilpaili vuonna 2016 nuorten MM-kisoissakin. Harjoittelu sujui, ja Gorman halusi kehittyä entisestään "kohti jotain suurempaa".

– Ei välttämättä olympialaisiin, mutta Timanttiliigaan tai jotain sellaista.

Alamäki alkoi kuitenkin jo seuraavana vuonna, 2017. Takareisi repeytyi. Kauden paras lähenteli 22 sekuntia.

Takareisi repeytyi uudelleen. Asia jäi kummittelemaan nuoren miehen mieleen.

– En vain päässyt henkisesti aiemman loukkaantumisen yli. Fyysisesti olin täysin kunnossa. Tunsin kuitenkin, että takareiteni olisi taas menossa, enkä pääse vieläkään yli pelosta, että se repeytyisi jälleen.

Gorman jatkoi kilpailemista vuoteen 2022 toivoen pääsevänsä parhaaseen iskuunsa ja pystyvänsä juoksemaan ilman pelkoa. Hän ei kuitenkaan kyennyt nousemaan enää entiselle huipputasolleen. Gorman jätti juoksuradat.

Vuoden 2016 aika 20,84 jäi britin ennätykseksi.

Ajattelemisen aihetta

Päätöksen piikkareiden naulaan ripustamisesta Gorman teki käytyään pitkiä keskusteluja perheensä kanssa.

– Minulla oli silloin pakkomielle päästä takaisin, minne halusin, mutta petyin itseeni ja olin vain enemmän ja enemmän masentunut.

– Äitini ja nykyisen vaimoni piti istuttaa minut alas ja sanoa: "Meillä on jotain ajattelemisen aihetta."

Äiti sanoi Gormanille, että heidän on keksittävä jotain, koska yleisurheilu ei tuottanut enää iloa tai ollut tervettä juoksijalle.

Vielä kerran

Gormanilla on ollut vielä unelmana kilpailla toisessa lajissa ammattimaisesti. Hän yritti pelata rugby seveniä, mutta takareisi repeytyi uudelleen vuonna 2023.

– Jälleen kerran se vain toisti nopean urheilun pelkoa.

Gorman ei tällä hetkellä kilpaile tai harjoittele mitään lajia varten. Hän käy kuntosalilla ja pitää oven auki sille, että hän olisi vielä henkisesti valmis palaamaan tositoimiin.

Elämässä on silti muutakin. Gormanilla on urheiluhierojan tutkinto ja nuori perhe, jota Gorman haluaa pystyä kannattelemaan myös taloudellisesti.

– Minulle fyysisen vamman korjaaminen on helppoa. Henkisesti se on kuitenkin todella vaikeaa. Tiedän, miten vaikeaa sellainen voi olla. Tiedän sen olleen alamäkeni, ja minun on vaikea päästä sen yli.