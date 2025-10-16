Jalkapallon Veikkausliigan yleisöennätys on menossa rikki, mutta syksyä kohti katsojamäärät ovat laskussa panosten ollessa kovimmillaan.
Vaikka panokset kovenevat, yleisömäärät eivät ole seuranneet perässä. Siltä näyttää Veikkausliigan loppusarjojen tilanne. Toistaiseksi Inter on ainoa joukkue, joka on onnistunut kasvattamaan yleisömääriään loppusarjassa.
Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa ei ole huolissaan kuitenkaan yleisömäärien laskusta, vaan muistuttaa siitä, että Veikkausliiga on tekemässä pääsarjatason ennätystä yleisömäärien suhteen.
– Koko kauden keskiarvo on ollut erittäin hyvä, toteaa Marjamaa.
Kokonaismäärässä yleisöennätyksen Veikkausliiga tulee tekemään varmasti. Viime vuonna saavutettu 487 453 katsojan raja on enää alle kymmenen tuhannen päässä. Ottelumäärä on lisääntynyt viime kaudesta, mikä helpottaa ennätykseen pääsemistä.
Marjamaa uskoo ennätyksen pohjautuvan pitkäjänteiseen suunnitelmaan sarjan sisällä.
– Olemme linjanneet tiettyjä muutoksia. Siihen liittyy sarjakauden pidentäminen, stadionien parantaminen, sisällön tuotanto, tarinankerronta ja asiakasdatan tehokkaampi hyödyntäminen.
Yleisökeskiarvolla mitattuna Veikkausliiga on myös lähellä päästä yli 3 000 katsojan ensimmäistä kertaa. Lukemaan lasketaan niin runkosarja kuin myös loppusarjat. Mestaruussarjassa keskiarvo on yli 3 300, mutta karsintasarjassa tilanne on lohduton. Ennen päätösviikonloppua sarja on kerännyt alle 2 000 katsojaa keskimäärin ottelua kohden.
Marjamaa laittaa jatkosarjojen yleisölaskun pienen otannan piikkiin.
– Katsotaan loppuun asti. Voi olla, että siellä on ihmisillä kovaakin kiinnostusta, uskoo Marjamaa.
Yksi selittävä tekijä syksyn laskeville yleisömäärille voi olla sää. Loppusarjat alkoivat syyskuussa, ja mestaruussarjassa pelataan jopa marraskuuhun asti. Marjamaan mukaan nykyaikaiset stadionit antavat sellaiset olosuhteet, että säällä ei pitäisi olla merkitystä katsojien ottelukokemukseen.
– Säälle ei voi tehdä yhtään mitään, ja pelaahan KuPSkin joulukuuhun asti.
KuPS jatkaa Konferenssiliigan europelejään vielä joulukuun puolivälissä.