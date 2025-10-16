Jalkapallon Veikkausliigan mestaruustaistossa yhä mukana oleva Seinäjoen Jalkapallokerho ja Murilo suuntaavat eri teille.

29-vuotias brasilialaispuolustaja ja SJK ovat MTV Urheilun tietojen mukaan purkaneet osapuolten hiljattain osapuolten välisen sopimuksen, joka oli voimassa kuluvan kauden loppuun.

Tiettävästi Murilo oli aloitteellinen purkamaan sopimuksen, sillä hän ei saanut haluamaansa roolia päävalmentaja Stevie Grieven alaisuudessa. Tilanne aiheutti jännitettä Murilon ja Grieven välillä.

Jo aiemmin urallaan Suomen kentillä seinäjokisia ja HJK:ta edustanut dynaaminen laitapuolustaja palasi kesken kuluvan kauden Malesian liigasta Lakeuksille, mutta täyteen pelikuntoon pääseminen oli Murilolle haastavaa.

Hän ehti pelata lopulta tällä kaudella vain seitsemässä liigaottelussa SJK:n riveissä ja antaa kaksi maaliin johtanutta syöttöä.