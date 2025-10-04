FC Lahti palaa Veikkausliigaan kaudeksi 2026. Asia varmistui lauantaina, kun TPS hävisi Salossa SalPalle (1–0).

TPS:ltä vaadittiin tänään pakkovoittoa, jotta se olisi voinut nousta vielä FC Lahden edelle Ykkösliigassa. Tappion myötä TPS jäi viiden pisteen päähän, kun joukkueilla on jäljellä enää yksi ottelu.

FC Lahti nousee suoraan Veikkausliigaan, kun taas TPS karsii paikastaan Veikkausliigan karsintalohkon toiseksi viimeistä joukkuetta vastaan. TPS:n karsintavastustaja ei ole vielä selvillä.

FC Lahti pelasi edellisen kerran Veikkausliigassa viime kaudella.