Veikkausliigan katsomot ammottavat tyhjyyttään – HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti: "Ei saa missään nimessä sanoa, että korona on ainoa syy"

HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti näkee sunnuntain huipennuksen ennen kaikkea vuosia sitten tehdyn päätöksen toivottuna hedelmänä.

– Täytyy olla tyytyväinen pari-kolme vuotta sitten tehtyyn sarjajärjestelmän uudistukseen, jota olimme vahvasti ajamassa, jotta kovia ja merkityksellisiä pelejä tulisi paljon. Tämähän on toteutunut nyt lähes joka vuosi, Riihilahti iloitsi MTV Urheilulle.

– Kun mestaruus ratkaistaan yhdessä ottelussa, pelillisesti ratkaisevassa asemassa on tietenkin osaamisen lisäksi henkinen kantti.

HJK:n pelillinen vire oli synkkä ennen kolmea äskettäistä voittoa. Vaikeat viikot eivät sekoittaneet toimitusjohtajan yöunia.

– Minun tehtäväni on katsoa isoa kuvaa ja kokonaisuutta. Yksittäiset viikot eivät ole roolissani sellaisia asioita, joilla arviota tehdään. Kaikki on omissa käsissämme, ja se on jalkapallossa aina hyvä juttu.

Pelissä on enemmänkin kuin vain Suomen mestaruus. Ensimmäisen iltavalaistuksensa tänä syksynä nähnyt Konferenssiliiga on suomalaisille seuroille uusi ja kirkas näkymä kohti kovempia pelejä ja suurempia rahallisia tuottoja. Suomen mestaruuden voittavan joukkueen reitti lohkovaiheeseen on Mestarien liigan karsintoja pitkin helpompi kuin toiseksi sijoittuvan.

Konferenssiliigan lohkovaiheen ottelun voitosta kassaan kilahtaa puoli miljoonaa euroa, tasapelistäkin 166 000 euroa. Pelkkä lohkovaiheeseen pääsy tuottaa seuralle 2,9 miljoonaa euroa.

– Nyt pitää muistaa, että Konferenssiliigan karsinnat, joissa myös KuPS tänä vuonna eteni, on tässä uudistuksessa tehty niin, että myös sitä kautta pitkälle pääsy on erittäin mahdollista. Olemme tehneet jo kymmenen vuotta taloudellisesti todella kovaa jälkeää, joten en mieti sitä (sunnuntain pelin kannalta) sekuntiakaan. Tämän joukkueen ja sen hienojen pelaajien menestyminen on minulle se kaikkein tärkein juttu.

Riihilahti itse oli Konferenssiliigan merkittävimpiä alullepanijoita. Euroopan suurten sarjojen eron kasvaessa jatkuvasti muihin, uusi eurokilpailu palvelee erityisesti Veikkausliigan kokoisia toimijoita. HJK:n taival lohkovaiheessa on pitänyt tässä vaiheessa sisällään kaksi tappiota ja voiton.

– Kun Uefan ensimmäiset arviot saapuivat, heidän korkeimmatkin odotukset olivat ylittyneet lähes moneen kertaan melkein kaikissa maissa seurojen, yleisön kiinnostuksen ja tv-lukujen osalta. Sen huomaa, että kovien kansainvälisten pelien tarve on valtava, jotta pystymme nostamaan pelaajien ja suomalaisen jalkapallon tasoa.

KuPS:in nousua suomalaisen jalkapallon huipulle, HJK:n päähaastajaksi, Riihilahti on seurannut tyytyväisenä.

– Se on aivan loistavaa. Iso kunnioitus Kuopioon siitä, mitä he ovat seurana tehneet ja mitä Simo (Valakari) on saanut tuosta joukkueesta irti. KuPS:in nousu on erinomainen asia suomalaiselle jalkapallolle. Se tietää kilpailun koventumista ja entistä enemmän kovempia pelejä, Riihilahti arvioi.

Erinomainen asia suomalaiselle jalkapallolle ei puolestaan ole se, mitä Veikkausliigan katsomoissa on tapahtunut koronarajoitusten hellitettyä – tai ei ole tapahtunut. Otteluiden panokset ovat huipussaan, mutta katsomot ammottavat tyhjyyttään.

– On selvää, että nyt on tehtävä paljon erilaisia analyyseja, johtopäätöksiä ja tekoja tulevaa varten. Ihmisten tapa lähteä otteluihin, sen tavan katkeaminen koronan myötä ja ihmisten uskaltautuminen takaisin sen jälkeen. Tämä on kaikille ihmisille uudelleenajattelun paikka. Miten pystymme parantamaan ottelukokemusta niille ihmisille, joilla on syy lähteä paikan päälle ja tulla otteluihimme?

– Ei saa missään nimessä sanoa, että korona on ainoa syy – se on osasyy – mutta se on paljastanut, että meidän on tehtävä paljon enemmän töitä sen eteen, että kokemus ottelusta muodostuu paljon paremmaksi, Riihilahti muistutti.

Ensi kaudella HJK haluaa esittäytyä jälleen entistä vahvempana. MTV Urheilun tietojen mukaan Huuhkajien luottotoppari Joona Toivio on yksi tulevan joukkueen vahvistuksista.