Kuopion Palloseura nousi miesten jalkapalloliigan kärkeen, kun joukkue haki sunnuntaina puhtaan 3–0-vierasvoiton Turun Interistä.

Suomen mestaruus on vielä useamman joukkueen hyppysissä. KuPSin johto Tampereen Ilvekseen on vain piste, ja Inter lymyää kolmen pisteen päässä kuopiolaisista. Mestaruushaaveet elävät myös HJK:n ja SJK:n leireissä, sillä onnistuneella loppukaudella molemmat joukkueet ovat vahvasti mukana mitalitaistossa.

– Pääsimme hitaasti vauhtiin, mutta pari maalia toisen jakson alkuun toi pelin selvästi meidän haltuumme. Olemme kovassa pelirumbassa Konferenssiliigan karsintojen takia, mutta hienosti pelaajat jaksoivat taistella, iloitsi KuPSin päävalmentaja Jarkko Wiss.

Loppukaudeksi Kuopioon tullut Piotr Partyszek vei vieraat johtoon toisen puoliajan alussa. Puolalainen sijoitti maalivahdin torjunnasta kimmonneen pallon varmasti verkkoon. Joukkueen maaliseppo Mohamed Toure lisäsi KuPSin johtoa hienolla puskulla. Maali oli Tourelle jo kauden kahdestoista. Päätösluvut kuopiolaisille sinetöi Agon Sadiku.

Interin päävalmentaja Vesa Vasara harmitteli joukkueensa tehottomuutta.

– Hävisimme kaksinkamppailut ja olimme pari askelta perässä, Vasara tiivisti.