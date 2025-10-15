Entinen jalkapallon maajoukkuepelaaja Mika Nurmela palaa synnyinkaupunkiinsa Ouluun Veikkuasliigaseura AC Oulun urheilutoimenjohtajaksi. Seura kertoi Nurmelan nimityksestä keskiviikkona.
Nurmela aloittaa uudessa tehtävässä marraskuun alussa. Pelaajauransa OLS-kasvatti päätti AC Oulussa vuonna 2014.
– En halua olla pelkkä urheilutoimenjohtaja, vaan tulen olemaan myös valmennustiimin jäsen. Minulle on äärettömän tärkeää, että pääsen kiinni pelaajien arkeen, tutustumaan heihin ja vaikuttamaan heidän kehitykseensä, Nurmela kommentoi seuran nettisivuilla.
Nurmela, 53, pelasi mittavan jalkapallouran kotimaassa ja kansainvälisillä kentillä. Suomen A-maajoukkueessa hän pelasi 71 ottelua.
Viime vuosina Nurmela tuli tutuksi Huuhkajista, sillä hän kuului päävalmentaja Markku Kanervan valmennusryhmään. Jaksoon kuuluivat Suomen kautta aikojen ensimmäiset miesten arvokisat, vuoden 2021 EM-kisat.