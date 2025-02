Yleisöltä rujo ele Max Verstappenille ja tallipomolle – FIA hermostui

Kansainvälinen autoliitto FIA ei pitänyt, kun osa yleisöstä buuasi Red Bullin tähtikuljettajalle Max Verstappenille ja tiimin tallipäällikölle Christian Hornerille F1:n isossa julkistustilaisuudessa.

Kaikki kymmenen F1-tallia ja niiden kuljettajat kokoontuivat tiistaina Lontooseen, missä järjestettiin uuden kauden avaustapahtuma. Jokainen paikalla ollut talli esitteli tulevan kauden autonsa ulkonäön.

Samassa yhteydessä muun muassa Lewis Hamilton teki ensimmäisen virallisen esiintymisensä uuden tallinsa Ferrarin riveissä.

Paikan päälle Lontoon 02 Arenalle oli saapunut noin 16000-päinen yleisö. Tämän lisäksi miljoonat katselijat seurasivat F1:n virallista lähetystä verkon puolelta. Tilaisuudessa nähtiin varsin rujo hetki, kun F1:n viime vuosien menestystalli Red Bull esitteli ensi kauden ilmeensä.

Red Bullin julkistus käynnistyi tiimin tallipäällikön Christian Hornerin puheenvuorolla. Samaan aikaan kun Horner asteli valokeilaan, yleisön joukosta kuultiin varsin voimakkaita buuausääniä.

Buuauksia kuultiin myös, kun kuljettajien hallitseva maailmanmestari eli Red Bullin Max Verstappen esiteltiin yleisölle.

Myös kansainvälinen autoliitto FIA sai maistaa osansa buuauksista.

PlanetF1:n toimittaja Thomas Maher raportoi keskiviikkona siitä, miten FIA ei pitänyt kuulemastaan.

– Lähteiden mukaan FIA on hermostunut viime illan tapahtumista O2 Arenalla, Maher kirjoitti, jatkaen:

– He eivät hermostuneet siitä, että FIA päätyi buuausten kohteeksi, vaan siitä, että Max Verstappen ja Christian Horner saivat buuauksia osakseen, Maher paljasti.

FIA on pyrkinyt puuttumaan muun muassa verkossa esiintyvään kiusaamiseen ja häiriökäyttäytymiseen omalla United Against Online Abuse -kampanjallaan. Samaan aikaan FIA itse on ollut kovan kritiikin kohteena.

Tätä ilmeni muun muassa vastaikää, kun FIA:n presidentti Mohammed Ben Sulayem kertoi uusista linjauksista, joiden avulla FIA pyrkii kitkemään kiroilua pois F1:n ja sen muiden lajien virallisista osuuksista.

Kiroilusääntö nousi esille viikonloppuna ajetussa Ruotsin MM-rallissa, kun Hyundain Adrien Fourmauxille täräytettiin 10 000 euron sakko ”epäasiallisesta kielenkäytöstä”.

Uusi F1-kausi käynnistyy maaliskuussa Australiassa.