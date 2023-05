F1-legendaa yritettiin estää pääsemästä lähtöruudukolle – someraivo puhkesi

Tapahtumasarja sai sosiaalimediassa valtavaa kritiikkiä. Ihmetystä aiheutti muun muassa se, kuinka on mahdollista, että turvahenkilöstö yrittää estää 83-vuotiaan F1-legenda Stewartin pääsyä lähtöruudukolle. Turvahenkilö otti tilanteessa jopa fyysistä kontaktia Stewartiin. Paikalle saapui myös Mercedes-kuski George Russell rauhoittamaan tilannetta.

– He juoksevat kuivajään läpi ja heittävät vitosia kutsuvieraille, joista eivät ole edes varmoja, keitä he ovat. Luulen, että meidän täytyy löytää balanssi shown ja urheilun välille, Horner sanoi The Athleticin mukaan.