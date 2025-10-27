Minna Kuukka kertoi TTK:ssa, kuinka on itse joutunut katsomaan vierestä läheistensä sairastumista syöpään.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa tanssittiin sunnuntaina 26. lokakuuta hyvälle asialle. Kyseessä oli vuotuinen Roosa nauha -erikoislähetys, jonka aikana kerättiin varoja suomalaiselle syöpätutkimukselle. Jaksossa kaikki parit olivat turvassa pudotukselta, eikä kukaan joutunut kotimatkalle.

Radiojuontaja Minna Kuukan ja tähtiopettaja Mikko Ahdin vuoro oli tanssia foxtrot, jonka taustalla kuultiin Sami Pitkämön Onnellinen Blues.

Minna Kuukka kertoi ennen tanssia nähdyllä videolla hänen äitinsä menehtyneen aikanaan syöpään. Äidin syöpä diagnosoitiin, kun Kuukka oli teini-ikäinen ja juontaja kertoi hänen voimiensa ehtyneen pian Kuukan ylioppilasjuhlien jälkeen.