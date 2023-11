Liian pitkä tai herkästi hajoava tuttiketju aiheuttaa lapselle hengenvaaran – Tullilta muistutus koskien nettishoppailua

Tulli on valvonnassaan jälleen huomannut puutteita ulkomailta tuoduissa tuttiketjuissa. Puutteita on löytynyt niiden kestävyydestä, ja lisäksi liian pitkät ketjut aiheuttavat kuristumisvaaran. Tämän takia Tulli on säännöllisesti estänyt tuttiketjueriä pääsemästä kauppoihin.