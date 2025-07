Lasten rokotuskattavuus laahaa – riski epidemioihin kasvaa

Rokotuskattavuus ei ole palautunut koronaa edeltävälle tasolle. Suomessa on ongelmia erityisesti 6-vuotiaiden tehosterokotuksessa.

Euroopassa ja Keski-Aasiassa lasten rokotuskattavuus on laskenut ja sairastumisia on yhä enemmän. Suomessa tilanne on kansainvälisesti hyvä, mutta ei ongelmaton.

Vuonna 2022 syntyneistä lapsista 95 prosenttia on saanut ensimmäisen annoksen MPR-kolmoisrokotteesta, joka suojaa tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta.

Sen sijaan 6-vuotiaille annettava tehosteannos jää monelta väliin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtavan asiantuntijan Mia Kontion mukaan alueelliset erot ovat suuria: vain kahdella hyvinvointialueella rokotuskattavuus ylittää 95 prosenttia.

Kontion mukaan rokottamattomuus johtuu käytännön syistä.

– Jos neuvola-ajat peruuntuvat, muistutuksia ei tule tai kaikki jää vanhempien vastuulle, rokotukset helposti unohtuvat, Kontio kertoo.

Rokotuskattavuuden heikkeneminen näkyy sairastumisissa. Suomessa ei ole toistaiseksi nähty tuhkarokkoepidemioita, mutta muualla maailmassa on. Vuonna 2023 lähes 125 000 ihmistä sairastui tuhkarokkoon Euroopan ja Keski-Aasian alueella. Britanniassa lapsi kuoli tautiin heinäkuussa Liverpoolissa.

– On käynyt aikamoinen tuuri, ettei tauti ole päässyt leviämään sellaiseen ympäristöön, jossa olisi paljon rokottamattomia. Yksi koulu, jossa on paljon rokottamattomia, voi riittää laajaan tartuntaan, sanoo Kontio.