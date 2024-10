Vauvoille vaarallisen viruksen vasta-ainepistokset käyntiin – "Tämä on iso juttu"

Norovirus-rokotettakin kehitetään

Nohynekin mukaan syksy on haastavaa tartuntatautiaikaa ja muitakin rokotteita on parhaillaan kehitteillä. Useilla valmistajilla on esimerkiksi rokotekonsepteja, joissa on RS-virus ja influenssa samassa rokotteessa ja myös influenssa, RS-virus sekä korona samassa rokotteessa.