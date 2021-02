Yle: THL:n johto on joutunut puhutteluun – hallitus hermostui ravintola- ja lomamatkatiedottamisesta hiihtolomien kynnyksellä

"THL:ltä asiantuntijaviranomaisena tulla vähän suoria kaarteita"

"Tämä on ehkä herätys sille, että tässä oikeasti on aukko"

– Ymmärrämme sen, että välittömästi ehkä ratkaisuja ei ole, mutta tämä on ehkä herätys sille, että tässä oikeasti on aukko. Hyvin monessa maassa tätä keinoa on jouduttu käyttämään ja on meidän kannalta valitettavaa, että se puuttuu Suomesta, Salminen sanoi.