Yle: Poliisi tutkii jälleen Teemu Torssosen osuutta Pekka Katajan murhayrityksessä – "Oletan, että häntä kuullaan epäiltynä"

Torssonen on ollut aiemminkin epäiltynä Katajan murhan yrityksestä, mutta syyttäjä teki hänen kohdallaan jo runsas vuosi sitten syyttämättäjättämispäätöksen.

Hovioikeudenkäyntiä lykättiin

MTV Uutiset uutisoi maaliskuussa, että istuntoa on lykätty ainakin syyskuulle syyttäjien pyynnöstä.

Syyttäjä Janne Kangas vahvisti MTV Uutisille, että syynä on lisätutkinta, jota poliisi tekee perussuomalaisista erotetun Jyväskylän ex-kaupunginvaltuutetun Teemu Torssosen mahdollisesta osallisuudesta tapahtuneeseen.

– Asiakokonaisuuteen liittyen lisätutkinta on vielä kesken ja kuulemisia tekemättä. Tilanne on sellainen, ettei asiaa ole mielekästä lähteä käsittelemään hovioikeudessa ennen kuin tutkinta on saatu tehtyä, Kangas sanoi aiemmin.