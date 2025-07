Työministeri Marttinen vakuuttaa: Työelämän lakikiistat perussuomalaisten kanssa ratkeavat syksyllä

Työministeri Matias Marttinen (kok.) torjuu arvostelun, jota hallituskumppani perusuomalaiset on kohdistanut muun muassa irtisanomisia helpottavaan lakiin.

Ministeri puolustaa myös uutta kuntien hankintalakia, jota monet tahot ovat arvostelleet. Marttinen uskoo, että molemmat lait saadaan hyväksyttyä hallituksessa syksyllä.



Muun muassa perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra (ps.) on arvostellut lakeja, joilla helpotetaan irtisanomisia ja määräaikaisten työsuhteiden käyttöä.



Kokoomuslainen työministeri Matias Marttinen pitää muutoksia kuitenkin välttämättöminä.



– Työntekijöiden suoja säilyy erittäin vahvana myös tulevaisuudessa, näiden lainmuutosten jälkeenkin. Mutta samalla nämä lainmuutokset antavat erityisesti pienemmille suomalaisille yrittäjille mahdollisuuden työllistää enemmän, vakuutti Marttinen MTV Uutisten haastattelussa.

Marttinen pitää tärkeänä ja hallituksen linjan mukaisena, että erityisesti pienten yritysten riskiä palkata lisää työntekijöitä pienennetään nykyistä hiukan vähemmän jäykillä pelisäännöillä.

Julkisista miljardeista pitäisi kilpailla enemmän

Monet tahot ovat arvostelleet myös uutta hankintalakia, jolla julkisen sektorin kymmenien miljardien hankintoja avattaisiin nykyistä enemmän kilpailulle.

Arvostelijoiden eturintamassa on ollut kuntien omistamien hankintayhtiöiden etujärjestö. Kritiikkiä on tullut myös oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanilta (sd.), mutta myös jopa valtiovarainministeriöltä.

Työministerin mukaan julkiset hankintayhtiöt rajoittavat nyt kilpailua liikaa. Tällä hetkellä kunnat voivat välttää hankintojen kilpailutuksen ostamalla vaikka kuinka pienen siivun kuntien omistamasta hankintayhtiöstä.

Ja jos arvostelijat pelkäävät hankintakilpailujen lisäävän kuntien kuluja, niin ministeri uskoo veroeurojen käytön vain tehostuvan kilpailua lisäämällä.



– Mitä paremmin nämä julkiset hankinnat tullaan toteuttamaan, niin sitä enemmän kuitenkin sitä hyötyä jää paikalliselle tasolle ja sitä useammin juuri ne paikalliset yritykset voivat osallistua kilpailutuksiin ollaan sitten vaikka Porissa, Joensuussa tai Kittilässä, perustelee Marttinen.

Lait hyväksytään, vaikka vähän viilaamalla

Työministeri pitää lakihankkeiden poliittista arvostelua normaalina. Marttinen on myös varma siitä, että lakimuutoksista päästään hallituksessa sopuun - vaikka sitten yksityiskohtia hiukan viilaamalla.



– Olen aika paljon erilaisia hankkeita neuvotellut ja vienyt eteenpäin. En pidä tätä tilannetta mitenkään poikkeuksellisena vaan nyt me käymme nämä neuvottelut, toteaa Marttinen.



Työministerin mukaan on mahdollista, että lakiesitysten sisältöä vielä hienosäädetään palautteen perusteella.



– Totta kai me katsomme nyt nämä hankkeet läpi ja käymme myös hyvin tarkasti ja huolellisesti läpi annetun lausuntopalautteen. Sen pohjalta sitten tehdään poliittiset ratkaisut ja mahdollisesti myös täsmennykset näihin annettuihin esityksiin, vakuuttaa ministeri.



Työministeri Marttinen arvioi, että lakipaketit ovat valmiita syksyllä, jolloin ne saadaan vietyä myös eduskunnan käsiteltäviksi.