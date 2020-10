Kuolleeksi luullun irakilaismiehen tapaus syyteharkintaan tyttären ja tämän ex-puolison osalta – neljäs epäilty ja irakilaismies itse edelleen tavoittamatta

Jutussa on kyse siitä, että Suomi sai EIT:ltä viime vuonna langettavan tuomion ihmisoikeussopimuksen rikkomisesta. Suomi karkotti kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen irakilaismiehen kotimaahansa vuonna 2017, ja silloisten tietojen mukaan mies surmattiin pian paluunsa jälkeen.

Esitutkinta on nyt valmistunut ja asia siirtyy syyteharkintaan kuolleeksi väitetyn miehen tyttären ja tämän entisen puolison osalta. Vuonna 1996 syntynyt tytär oli se, joka aikoinaan teki valituksen EIT:hen.

Kuolleeksi luullun miehen uskotaan olevan yhä Irakissa

KRP:n tutkinnanjohtaja Jan Aarnisalo kertoo STT:lle, että tytärtä ja tämän ex-puolisoa epäillään törkeistä väärennöksistä ja törkeistä petoksista. Lisäksi naista epäillään perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä. KRP on epäillyt, että tapauksessa on esitetty väärennettyjä asiakirjoja EIT:n lisäksi myös Suomen viranomaisille eli ainakin Maahanmuuttovirastolle ja Helsingin hallinto-oikeudelle.

Kaksikko oli esitutkinnan aikana vangittuina, mutta heidät on sittemmin päästetty vapaiksi.

Lisäksi jutussa ovat edelleen epäiltyinä kuolleeksi väitetty, vuonna 1971 syntynyt mies itse sekä toinen nainen, joka Ylen mukaan on miehen vaimo. KRP:n mukaan he ovat tiettävästi Irakissa.