Kuolleeksi luullun irakilaismiehen tapauksessa uusi käänne: Nyt KRP vaatii vangittavaksi teosta epäillyn naisen ex-miestä

Vuonna 1984 syntynyt mies otettiin kiinni Espoossa toissa päivänä. Aiemmin on jo vangittu vuonna 1996 syntynyt nainen samoista rikoksista epäiltynä. Nainen on Irakissa ammutuksi väitetyn miehen tytär.

MTV Uutisten tietojen mukaan vuonna 1984 syntynyt mies on vuonna 1996 syntyneen naisen lasten isä, ja heidän avioeroprosessinsa on kesken. Kaksikko on käynyt oikeutta kahden lapsensa huoltajuudesta.