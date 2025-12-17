Työeläkekorotuksen lisäksi vuonna 2026 on luvassa muutoksia myös työeläkemaksuihin.
Työeläkkeisiin tulee vuodenvaihteessa 0,9 prosentin korotus työeläkeindeksin mukaisesti, kertoo Eläketurvakeskus ETK. Se tarkoittaa noin 18 euron korotusta eläkkeensaajalle, joka nyt saa 2 000 euron työeläkettä.
Työeläkemaksuihin tulee myös muutoksia. Ensi vuonna työntekijän työeläkemaksu on kaikille sama 7,3 prosenttia ja eläkettä kertyy 1,5 prosenttia vuosiansiosta, iästä riippumatta.
Kaikki vuonna 1961 syntyneet saavuttavat ensi vuonna alimman vanhuuseläkeikänsä, joka on 64 vuotta ja yhdeksän kuukautta. Vuonna 1964 syntyneille taas tulee mahdolliseksi hakea osittaista vanhuuseläkettä, kun he täyttävät 62.
Vuonna 1964 syntyneille on vahvistettu elinaikakerroin, joka pienentää heidän ensi vuonna tai myöhemmin alkavia vanhuuseläkkeitään 5,4 prosenttia. Elinaikakerroin määritellään kullekin ikäluokalle 62 vuoden iässä.