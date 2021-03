Björn Wahlroos sijoitti pikavippiyhtiöön 140 miljoonaa veroparatiisin kautta, kertoo Yle – rahoillaan ovat taiteilleet muutkin tunnetut vaikuttajat

Ylen mukaan Luxemburgiin on perustettu hämärien yritysten verkosto, joilla on yhteyksiä rahanpesuun ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

– Se on järisyttävää myös sen takia, että Luxemburg on jäänyt kiinni kyseenalaisesta toiminnasta aiemminkin. Maa on luvannut muuttaa käytäntöjään, ja on tietenkin muuttanutkin, Heinäluoma sanoo Ylen MOT-toimitukselle.