Varman Murto MTV:lle: Työeläkeyhtiö voi tehdä sijoituksia entistä laajemmin myös puolustusteollisuuteen

Sijoitusharkintaan on tullut lisää liikkumatilaa esimerkiksi ydinaseteknologian liepeillä toimivien yhtiöiden osalta.

– Tyypillisesti sijoittajat vetäytyvät heti, jos pörssiyrityksellä on vähänkin yhteyttä ydinaseisiin. Se saattaa olla vaikka komponenttien valmistaminen, huoltotoimenpiteet – ei sinänsä aseiden valmistaminen. Näiden osalta me on otettu meille enemmän harkintaa, totesi Murto haastattelussa.