Poliisi löysi pikkutytön jäänteet muovipussista rämeiköstä: Murhasiko yksinhuoltajaäiti lapsensa? Mysteeri piinaa tutkijoita edelleen

Lopulta 22-vuotias äiti myönsikin, että pieni tyttö on kateissa. Hän väitti, että lastenhoitaja oli vienyt lapsen.

Heinäkuun 15. päivä vuonna 2008 isoäiti Cindy soitti hätäkeskukseen ääni vavisten. Taustalla tytön äiti Casey on täysin rauhallinen. Hän kertoo etsineensä lastaan muilla tavoilla ennen soittoa hätäkeskukseen.

Jäänteitä nukutusaineesta

Katoamismysteeristä kerrotaan suoratoistopalvelu C Moressa julkaistussa true crime -dokumentissa Caylee Anthonyn tapaus. Mysteeriä setvineet tutkijat palaavat rikospaikalle ja haastattelevat perheen tuttavia.

Ruumis löytyi kodin läheltä

Yksinhuoltajaäidin liikkeitä on seurattu tarkasti senkin jälkeen, kun hänet vapautettiin syytteistä.

