5-vuotias katosi jäljettömiin äidin valvovan silmän alla – umpikujassa olevat viranomaiset lupaavat vihjeestä 35 000 dollaria: "Toivon, että löydämme tytön elossa"

New Jerseystä kotoisin oleva Dulce Maria Alavez on todistetusti nähty viimeksi maanantai-iltapäivänä. ABC Newsin mukaan tytön äiti on kertonut kuulusteluissa, että oli nähnyt tyttärensä ja tämän 3-vuotiaan veljen leikkimässä leikkipuistossa vain kymmenenien metrien päässä autosta, jossa äiti istui lapsiaan vahtien.