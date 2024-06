Sadeviikko alkaa: Nähdäänkö taivaalla taas tämä harvinainen ilmestys?

Sateenkaari syntyy valon heijastuessa vesipisaroista

Sateenkaari näkyy aina auringon vastapuolella, eli sen voi nähdä, kun aurinko on selän takana ja ilmassa on sadepisaroita.

Punainen sateenkaari tarvitsee otolliset olot

Sateenkaari on sitä värikkäämpi ja kehittyneempi, mitä suurempia pisarat ovat. Jos pisarat ovat kovin pieniä, sateenkaari on väreiltään hailakka. Jos pisarat ovat kokoluokaltaan vain sumu- tai pilvipisaroita, tuloksena on kalpean väritön sumukaari.

"Kaunis ilmiö"

– Jos aamulla tai illalla on taivaalla kaunis ilta- tai aamurusko, se on ainakin hyvä merkki siitä, että ilma on kostea ja jossain päin sataa. Se on hyvä aika ryhtyä bongaamaan, missä menee sateenkaari. Voi siis sanoa, että aikainen lintu näkee punaisen sateenkaaren. Se on kaunis ilmiö; vähän kuin katsoisi maailmaa ruusunpunaisten lasien läpi.